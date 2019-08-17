İşyeri için onay şart

Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur?

Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken, gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.



İKINCİ EL OTODA DA İADE HAKKI VAR

İkinci el bir otomobil satın aldım ama arızası olduğu ortaya çıktı. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

İkinci el almak, pek çok kişi için avantajlı durum olarak kabul edilir. Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümde, araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında aracın 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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