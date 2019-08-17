İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapur ve tramvay seferleri iptal edildi mi? Ne zaman çalışacak? İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapur ve tramvay seferleri iptal edildi mi? İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt arıyor. İstanbul'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir Hatları da bu nedenle saat 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'un bugün gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapur ve tramvay seferleri iptal edildi mi? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... YAĞIŞTAN ETKİLENEN SEFERLER Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu. Yapılan son açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ve kesintisiz yapıldığı aktarıldı. Şehir Hatları da 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. HABERİN DEVAMI

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