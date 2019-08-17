Göç yolunun kahramanları

Sındırgı ilçesinde, göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan binlerce leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için 12 saat elektrikleri kesilen üç köyün muhtarı TAKVİM'e konuştu. Her yıl yaşanan leylek göçünün kısa bir mola yeri olan Sındırgı'ya bağlı Pelitören, Karacalar ve Derecikören mahallelerinde, yaşanan elektrik kesintisi önce şaşkınlıkla karşılandı. Bu konuda vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen Derecikören Mahalle Muhtarı Mustafa Az, "Hiç bir vatandaşımız ufak bir tepki göstermedi. Leylekler kısa süreliğine de olsa bizim misafirimiz" dedi. Karacalar Muhtarı, aldıkları tebrikten mutlu olduğunu söyledi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Herkes üzerine düşeni yapıyor" diye konuştu.

Erhan Öztürk