Bugünkü
Takvim

’ın ‘Bayraktar’ı...

Özel İstihbarat’ın ‘Bayraktar’ı...
Sabah Gazetesi Servisi'nin başarılı muhabiri Serkan Bayraktar (44), 'de önceki gün kalp krizi geçirdi. Genç gazeteci, yaşamını yitirdi. Vefatı, büyük üzüntüye neden oldu. Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, acı olayı köşesine taşıdı: "Bundan on yıl önce Ekim 2009'da SABAH Özel İstihbarat'ın kurulmasının hemen ardından Bölümün Müdürü , sahada birlikte çalışacağı en önemli foto muhabir/muhabirlerden birine dönüşecek kişi ile odaya girdi. Bu kişi, 'dı. Cesur ve çalışkandı Serkan. Son olarak Abdurrahman Şimşek'in tavsiyesiyle havadan çekimler için drone kullanmayı öğrenmiş ve pilotluk lisansı almıştı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Görüntüleme yeteneğin, drone pilotluğun ve hepsinden önemlisi görsel hafızanla 10 yıl çalıştığın Özel İstihbarat'a ve toplam 15 yıl hizmet ettiğin kurumun SABAH'a çok şey kattın. Emeğin ve acın ile hatırlanacaksın. Alın teri ve gözyaşı ile... Değil mi ki, her ikisi de bu hayat okyanusunda tuzlu birer damladır ancak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÖzel İstihbarat’ın ‘Bayraktar’ı...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri