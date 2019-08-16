Özel İstihbarat’ın ‘Bayraktar’ı...

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Servisi'nin başarılı muhabiri Serkan Bayraktar (44), Rize'de önceki gün kalp krizi geçirdi. Genç gazeteci, yaşamını yitirdi. Vefatı, büyük üzüntüye neden oldu. Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, acı olayı köşesine taşıdı: "Bundan on yıl önce Ekim 2009'da SABAH Özel İstihbarat'ın kurulmasının hemen ardından Bölümün Müdürü Abdurrahman Şimşek, sahada birlikte çalışacağı en önemli foto muhabir/muhabirlerden birine dönüşecek kişi ile odaya girdi. Bu kişi, Serkan Bayraktar'dı. Cesur ve çalışkandı Serkan. Son olarak Abdurrahman Şimşek'in tavsiyesiyle havadan çekimler için drone kullanmayı öğrenmiş ve pilotluk lisansı almıştı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Görüntüleme yeteneğin, drone pilotluğun ve hepsinden önemlisi görsel hafızanla 10 yıl çalıştığın Özel İstihbarat'a ve toplam 15 yıl hizmet ettiğin kurumun SABAH'a çok şey kattın. Emeğin ve acın ile hatırlanacaksın. Alın teri ve gözyaşı ile... Değil mi ki, her ikisi de bu hayat okyanusunda tuzlu birer damladır ancak."
- Yaşam
- 16.08.2019
- Gazete
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