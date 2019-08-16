Kurban olsunlar!

İstanbul Avcılar'da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan İbrahim Kurban, sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı. Kabızlık sorunu bulunan sıpaya evinde bakmaya başladı. Üniversitedeki damızlık kısraklardan alınan anne sütüyle beslediği sıpayı hayata bağladı. Cıvık adını verdiği sıpanın ayaklarına çorap geçirdi hatta altına bez bağladı. Kurban, "Evimizde odası hazır. Bir köşe yaptık ona. Annesi getirilmeden onu vermemiz söz konusu değil. Annesi getirilirse yavrusu ile buluşturacağız" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 16.08.2019
- Gazete
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