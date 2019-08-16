Kurban olsunlar!

Avcılar'da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olansokakta bulduğusahip çıktı. Kabızlık sorunu bulunan sıpaya evinde bakmaya başladı. Üniversitedeki damızlık kısraklardan alınan anne sütüyle beslediği sıpayı hayata bağladı.adını verdiği sıpanın ayaklarına çorap geçirdi hatta altına bez bağladı. Kurban, "Evimizde odası hazır. Bir köşe yaptık ona.Annesi getirilirse yavrusu ile buluşturacağız" ifadesini kullandı.