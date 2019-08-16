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Kucak dolusu mutluluk

çifti, olmak istedi. kendilerine sarılan ’den çok etkilendi. Evlerini açtıkları küçük yavruya anne baba şefkati gösterdi...

Kucak dolusu mutluluk
Antalya'da yaşayan öğretmen Alper-Ferah , 14 yıl önce kızlarını kucaklarına aldı. Yıllar sonra bebek özlemi yaşayan çift, kimsesiz bir çocuğa olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Yurdu gezerken yanlarına gelip kendilerine sarılan 2 yaşındaki 'e bir anda bağlandı. Koruyucu ailesi oldukları Ömer'i ikinci evlatları gibi gördüklerini söyleyen Ferah Ölçer, "Ömer'i gördüğümde kızımı elime aldığım an kadar heyecanlandım. Çok güzeldi. Bir sarılması, gülmesi yetti" ifadesini kullandı. Baba Alper Ölçer ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Ömrümüz yettiği sürece onun ailesi olacağız. Hayırlı bir evlat olarak yetiştireceğiz."

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