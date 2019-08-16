Gürültü yapan ceza alır

Komşum çok gürültü yapıyor. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK 18. Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirsiniz. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükunetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabiliyor.
FAZLA RAPOR FESİH GEREKÇESİ Mİ?
Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçini iş akdi feshedilir mi? Bu durumda kıdem tazminatı ödenir mi? İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresi ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu alıyorsa bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK 18. Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirsiniz. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükunetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabiliyor.
FAZLA RAPOR FESİH GEREKÇESİ Mİ?
Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. İşveren uzun süreli rapor alan işçini iş akdi feshedilir mi? Bu durumda kıdem tazminatı ödenir mi? İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresi ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu alıyorsa bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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