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'da kıskançlık krizi çifte le bitti

’da genç adam, eski sevgilisini, başka bir erkekle barda eğlenirken gördü. İkisini de öldürdü.

Barbar!
Kıskançlık krizi çifte le bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Muhammet Gürsoy (19) bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı (19) barda Ekim Türkmen (22) ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkeden deliye döndü. İkisine de kurşun yağdırdı. Kotan, göğsünden tek kurşunla Türkmen de yine göğsünden iki kurşunla vuruldu. Saldırgan ise kaçtı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. , tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.



Muhammet Gürsoy, yakalandı.



, hayatını kaybetti.

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