Kıskançlık krizi çifte cinayetle bitti. Olay dün Aydın'da meydana geldi. Muhammet Gürsoy (19) bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı (19) barda Ekim Türkmen (22) ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkeden deliye döndü. İkisine de kurşun yağdırdı. Kotan, göğsünden tek kurşunla Türkmen de yine göğsünden iki kurşunla vuruldu. Saldırgan ise kaçtı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Muhammet Gürsoy, tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Muhammet Gürsoy, yakalandı.
Ekim Türkmen, hayatını kaybetti.
Muhammet Gürsoy, yakalandı.
Ekim Türkmen, hayatını kaybetti.
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