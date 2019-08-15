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  • 15.08.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 21:37

15 Ağustos MPİ açıklandı! 30 milyonluk ikramiye 9. kez devretti

8 Ağustos tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerinde ikramiye yine devretti. Sekizinci kez devreden ikramiyenin ardından 15 Ağustos büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Bayilerden Süper Loto oynayan pek çok vatandaş arama motorlarında Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulatıyor. Peki, bugün 21.15'te yapılan çekişin ardından hangi talihli numaralara ikramiye isabet etti? İşte 15 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Haftanın Süper Loto sonuçları, bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta yapılan çekilişte 8. kez devreden Süper Loto'da hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Bu haftaya devreden tutar ise 25 milyon 394 bin 879 lira oldu. Bu nedenle Süper Loto oynayan vatandaşlar sonuçları arama motorlarında büyük bir merakla araştırıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 15 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

15 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 1 - 8 - 9 - 11 - 24 - 30

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