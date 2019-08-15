Haftanın Süper Loto sonuçları, bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta yapılan çekilişte 8. kez devreden Süper Loto'da hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Bu haftaya devreden tutar ise 25 milyon 394 bin 879 lira oldu. Bu nedenle Süper Loto oynayan vatandaşlar sonuçları arama motorlarında büyük bir merakla araştırıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 15 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

15 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 1 - 8 - 9 - 11 - 24 - 30