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Doktor çift Mezegi Göcek'e hayran kaldı

Çeşme’de ’da fiyatlar cep yaktı. Mezegi Göcek ise küçük teknesiyle koylara açıldı. Milyon dolarlık teknelere 50 TL’ye kahvaltı sattı... Op. Dr. Cem Karas ile eşi Dr. Çiğdem Karas sudan ucuz fiyatlara ve tatlara övgüler yağdırdı.

Sudan ucuz
Bodrum lahmacunuyla ayranıyla cep yaktı. Çeşme'de mekanlar sosyal medya üzerinden müşteri aldı. Uyanık işletmeciler 1 liralık suyu 10 liraya satıp köşeyi dönmeye uğraştı. Ancak Göcek'teki küçük bir esnaf fiyatlarıyla takdir topladı. Mezegi Göcek adlı mekanın teknesi, birbirinden lezzetli tatlarını alıp Göcek koylarına açıldı.



Birbirinden lüks teknelere yanaştı. Mönüyü görenler şoka uğradı. Çünkü fiyatlar Göcek'teki mekandan farksızdı. Sınırsız serpme kahvaltı 50 TL'ye satıldı. Sahanda sucuk 18, yumurtalı ekmek 12, tereyağlı yumurta 15, şakşuka 20, cacık 20, levrek marina 30 TL'den adisyona yazıldı. ve Çeşme'de yanına yaklaşılmayan mantı deniz ortasında 26 TL'den satışa çıkarıldı.





DOKTOR ÇİFTTEN ÖVGÜ
Op. Dr. Cem Karas ile eşi Dr. Çiğdem Karas, Göcek'te mavi tura çıktı. Teknelerine yanaşan Mezegi'nin ürünlerini tattı. Sudan ucuz fiyatlara ve tatlara övgüler yağdırdı.




TEREYAĞLI YUMURTA 15 TL

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