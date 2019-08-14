Babasından 100 bin liralık vergi borcu kalan kadın neye uğradığını şaşırdı Vefat eden işadamı Selçuk Arslan, mirasını Çinli sevgilisine bıraktı. Kızı Selin Kanaç’a ise 100 bin liralık vergi borcu kaldı. Neye uğradığını şaşıran Kanaç, babasının borçlarını taksitlendirerek ödemeye başladı.

İngiltere-İzmir hattında miras skandalı yaşandı. Londra'da 'Specsavers Opticians' isimli gözlük mağazalarının sahibi olan Selçuk Arslan, beyin tümörü nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Uzun yıllar Londra'da yaşayan Selçuk Arslan'ın cenazesi, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı. İşadamının, İzmir Bornova'da yaşayan kızı Selin Kanaç ise babasının tüm mirasını Çinli sevgilisi Christy Man ve kardeşi Tanju Arslan'a bıraktığını öğrenince yıkıldı. Selin Kanaç, daha yaşadığı şoku atlatamadan ikinci şoku yaşadı. Çünkü baba Arslan'ın İzmir'de kurduğu şirketlere ait 100 bin liranın üzerinde vergi ve SSK prim borcu, Kanaç'a kaldı. Neye uğradığını şaşıran Kanaç, babasının borçlarını taksitlendirerek ödemeye başladı. 2 çocuk annesi Kanaç, "Bunlar beni mirastan geçerliliği olmayan bir belge ile dışladı. Türkiye'deki vergi ve SGK borcunu bana bıraktılar. Ama ne olursa olsun ölen babamın borcunu ödeyeceğim. Babamın mezarında bu borçla uyumasına izin vermem. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.