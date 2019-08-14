Bugünkü
Takvim

Babasından 100 bin liralık vergi borcu kalan kadın neye uğradığını şaşırdı

Vefat eden işadamı Selçuk Arslan, mirasını Çinli sevgilisine bıraktı. Kızı Selin Kanaç’a ise 100 bin liralık vergi borcu kaldı. Neye uğradığını şaşıran Kanaç, babasının borçlarını taksitlendirerek ödemeye başladı.

Baba borç Vefat eden
İngiltere-İzmir hattında miras skandalı yaşandı. Londra'da 'Specsavers Opticians' isimli gözlük mağazalarının sahibi olan Selçuk Arslan, beyin tümörü nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Uzun yıllar Londra'da yaşayan Selçuk Arslan'ın cenazesi, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı. İşadamının, İzmir Bornova'da yaşayan kızı Selin Kanaç ise babasının tüm mirasını Çinli sevgilisi Christy Man ve kardeşi Tanju Arslan'a bıraktığını öğrenince yıkıldı. Selin Kanaç, daha yaşadığı şoku atlatamadan ikinci şoku yaşadı. Çünkü baba Arslan'ın İzmir'de kurduğu şirketlere ait 100 bin liranın üzerinde vergi ve SSK prim borcu, Kanaç'a kaldı. Neye uğradığını şaşıran Kanaç, babasının borçlarını taksitlendirerek ödemeye başladı. 2 çocuk annesi Kanaç, "Bunlar beni mirastan geçerliliği olmayan bir belge ile dışladı. Türkiye'deki vergi ve SGK borcunu bana bıraktılar. Ama ne olursa olsun ölen babamın borcunu ödeyeceğim. Babamın mezarında bu borçla uyumasına izin vermem. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBabasından 100 bin liralık vergi borcu kalan kadın neye uğradığını şaşırdı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri