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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 21:48

14 Ağustos MPİ belli oldu! Yaklaşık 9 milyona yakın ikramiye devretmişti

Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından 21.45'te çekilen 'da haftanın kazananları belli oldu. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişte 5. kez devreden Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. İşte 14 Ağustos MPİ ...

14 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Bugün Milli Piyango bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen 14 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte o kazanan numaralar....

14 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 1 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38

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