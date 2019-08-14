Bugün Milli Piyango bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen 14 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte o kazanan numaralar....
14 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 1 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38
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