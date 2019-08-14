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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 23:32

14 Ağustos MPİ açıklandı! İkramiye iki bilete isabet etti

Milli Piyango bayilerinden Şans Topu oynayan pek çok kişi heyecanla 14 Ağustos nı beklemeye başladı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 817 bin 712 liralık ikramiye devretmişti. Bugün merakla beklenen 14 Ağustos açıklandı. İşte haftanın sonuçları...

14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Her hafta çarşamba günü noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 817 bin 712 liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 14 Ağustos Şans Topu sonuçları...

14 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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