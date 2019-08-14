Her hafta çarşamba günü noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 817 bin 712 liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 14 Ağustos Şans Topu sonuçları...

14 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI