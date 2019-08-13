Sınır hasarı aşkı bitirir

Sinir sistemi, vücudun yaşamsal organları arasında köprü görevi üstleniyor. Burada yaşanan bir sorun, erkeklerde cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Hattat Klinik'ten Üroloji- Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, şu bilgileri veriyor:



Sinir sistemi nedir? Hangi sorunlara yol açar?

Sinir sistemi, cinsel bölgedeki hisleri, hissiyatın yoğunluğunu, zevki ve uyarılmayı yöneten ana yapılardan biridir. İnme, felç, omurilik hasarı ve Parkinson gibi problemler köprüye zarar veriyor. Alkole, toksinlere, yanlış beslenmeye ya da bazı hasarcerrahi işlemlere bağlı gelişen lokal sinir sorunları da öyledir. Prostat ameliyatları sonrası sinir koruyucu teknikler kullanılamıyorsa hastada sertleşme sorunu sıkça görülüyor. Şeker hastalığı penisteki sinirlere en sık zarar veren sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda cinsel birliktelikte alınan haz ve hissiyat azalır.



Sinir hasarlarını gidermek için bir tedavi yöntemi var mı?

Günümüzde cinsel bölgedeki hissiyatı teknolojik cihazlarla ölçebiliyoruz. Özellikle sertleşme sorunu yaşayan, sertleşse bile cinsel hislerinde azalma, eski hazzı yakalayamadığını ya da boşalma süresinde gecikme, boşalamama gibi problemleri olduğunu belirten erkeklerde ölçümler faydalı oluyor. Bu ölçümlerden yola çıkarak cinsel bölgedeki sinirleri canlandıracak, hissiyatı kuvvetlendirecek öneriler verebiliyoruz.



Besinlerin sinir sistemi üzerindeki etkisi nedir?

B vitamini sinir sistemini koruyor. Bu vitamin; tahıllar, yağsız et- tavuk, ceviz, yumurta, pirinç, bezelye, yerfıstığı ve sütte bolca var. Bazı destekler de örneğin, alfa lipoik asit sinirlere giden mikro-dolaşımı besliyor. Yine potasyum, kalsiyum da önemli ancak bunları hekiminize danışarak kullanın. Sinirleri korumak için neler önerirsiniz? Sürekli oturarak çalışan kişilerin sık aralıklarla ayağa kalkıp dolaşmaları gerekir. Bacaklarınızı ve özellikle kasık bölgenizi esnetin. Şeker hastalığında dikkatli kan şekeri takibi, kan şekerinin kontrol altında tutulması, doğru beslenme ve düzenli egzersiz uygulanması sinir sistemi sorunlarının önüne geçilmesi için gereklidir.