Maaş için rapor şartı var

MESLEK HASTALIKLARI NASIL TESPİT EDİLİR?

Meslek hastalığına maruz kalan işçinin öncelikle hastalığının meslek hastalığı olup olmadığının tespiti gerekir. Ardından da bu hastalığın meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespit edilecek ve şartları varsa işçiye iş göremezlik ödeneği bağlanacaktır. Bu tespitle birlikte ayrıca işçi, işverenine karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilecektir. İşveren, meslek hastalığına tutulan işçinin bu durumunu öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile SGK'ya bildirmek zorundadır. Meslek hastalığının SGK'ya bildirilmesi üzerine SGK müfettişleri soruşturma yoluyla gerekli kontrol ve denetimleri yapar. Ardından da süreç şu şekilde işler: SGK tarafından yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri veya devlet üniversitesi hastaneleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurumu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı ve maluliyet oranı (mesleki güç kayıp oranı) tespit edilir. Kurum tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. SGK'nın gerekli gördüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartları ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgeler incelenerek de SGK Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı ve maluliyet oranı tespit edilebilir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



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