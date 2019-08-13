Havuzda panik!

Küçük çocuk boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Aslantatar Ailesi, Yeni Kaplıca'yı ziyaret etti. 10 yaşındaki Yunus Emre Aslantatar, babasıyla birlikte kaplıcanın erkekler için ayrılan bölümüne gitti. Ancak zemininin kaygan olması nedeniyle ayağı kayan çocuk, 1 metre 60 santimetre derinliğindeki havuza düştü. Çocuğun suyun üzerine çıkamadığını gören vatandaşlar, havuza atlayarak Emre'yi çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren ve çok fazla su yutan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırdı.
Anne Süheyla Aslantatar ile yakınları sinir krizi geçirdi. Aslantatar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anne Süheyla Aslantatar ile yakınları sinir krizi geçirdi. Aslantatar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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