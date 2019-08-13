Çardak saldırısı!

Avusturya'da yaşayan Koyuyeşil ailesi, bir süre önce tatillerini geçirmek için memleketleri Kahramanmaraş'a geldi. Önceki gün de, piknik yapmak için Fırnız Deresi üzerindeki tesislerden birine gitti. Ailenin üzerinde oturduğu, suyun üzerine kurulmuş çardak çöktü. Bu nedenle tartışma çıktı. Aile, işletme sahipleri ve çalışanların, taşlı sopalı ve satırlı saldırısına uğradı.
Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Emre Koyuyeşil (17), Elif Yıldırım (30), Erkan Koyuyeşil (33), Hakan Koyuyeşil (34), Muradiye Koyuyeşil (35), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralandı. Jandarma, 12 kişiyi gözaltına aldı.
SIRRIBERK ARSLAN
Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Emre Koyuyeşil (17), Elif Yıldırım (30), Erkan Koyuyeşil (33), Hakan Koyuyeşil (34), Muradiye Koyuyeşil (35), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralandı. Jandarma, 12 kişiyi gözaltına aldı.
SIRRIBERK ARSLAN
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