Bayramlaşma dehşeti

Kestel'de, dargın olduğu iki arkadaşıyla karşılaştı.diyerek bıçakla saldırdı. Kardeşler de karşılık verdi. Çıkan kavgadayaralandı. Ağır yaralanan Sarıca ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kardeş, tutuklandı.