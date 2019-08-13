Bayramlaşma dehşeti

Bursa Kestel'de Doğan Sarıca, dargın olduğu iki arkadaşıyla karşılaştı. "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz" diyerek bıçakla saldırdı. Kardeşler de karşılık verdi. Çıkan kavgada Burak ve Murathan K. yaralandı. Ağır yaralanan Sarıca ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kardeş, tutuklandı.
Doğan Sarıca
Doğan Sarıca
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