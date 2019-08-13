Bugünkü
Takvim

Bayramlaşma dehşeti

3 kişi arasında ‘bayram kutlaması’ meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. 1’i hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.

Bayramlaşma dehşeti
Bursa Kestel'de Doğan Sarıca, dargın olduğu iki arkadaşıyla karşılaştı. "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz" diyerek bıçakla saldırdı. Kardeşler de karşılık verdi. Çıkan kavgada Burak ve Murathan K. yaralandı. Ağır yaralanan Sarıca ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kardeş, tutuklandı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBayramlaşma dehşeti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri