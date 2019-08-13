Ah be Halil!

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuk acı içinde kıvrandı. Olay dün Gaziantep'te yaşandı. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Suriyeli Halil Zavak (14) kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Acı içinde bağırmaya başladı. Bir müşteri, çocuğu kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı, sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırdı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinesini keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinesini keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.
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