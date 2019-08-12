Yok böyle acı!

Üzüncü olay dün Adana'da yaşandı. Suriyeli kız çocuğu Garam Naif (4) arkadaşlarıyla birlikte bayram gezmesine çıktı. Çocuklar bir süre sonra mahalleyi ikiye bölen tren yolundan geçmek istedi. Naif, trenin altında kaldı, feci şekilde yaşamını yitirdi. Ondan geriye ise terlikleri kaldı. Öfkele vatandaşlar treni taşladı. Kız çocuğunun çadırda kalan annesi Ayşe ve babası Muhammet Naif sinir krizi geçirdi. Evladının arkasından gözyaşı döken annenin feryatları yürek burktu. Makinist karakola götürüldü.
Suriyeli Garam Naif, henüz 4 yaşındaydı. Trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini üzdü.
Kızının ölüm haberini alan Ayşe Naif, yıklıdı. Gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmek kolay olmadı.
ZİYA RAMOĞLU
Suriyeli Garam Naif, henüz 4 yaşındaydı. Trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini üzdü.
Kızının ölüm haberini alan Ayşe Naif, yıklıdı. Gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmek kolay olmadı.
ZİYA RAMOĞLU
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