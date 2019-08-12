Bugünkü
Takvim

Son çekim

’da “Randıman” filminin çekiminde görev alan 27 yaşındaki denizde boğularak hayatını kaybetti.

Son çekim
Film çekimi kötü bitti. Olay dün 'da meydana geldi. "Randıman" filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan, dün denize girdi. Bir anda gözden kayboldu. Dalgalarla boğuşan genci, ekipler kurtardı. Kan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekibin çekimlere ara verdiği ve gencin de denize girmek istediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon çekim
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri