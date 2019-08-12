Film çekimi kötü bitti. Olay dün Ordu'da meydana geldi. "Randıman" filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan, dün denize girdi. Bir anda gözden kayboldu. Dalgalarla boğuşan genci, ekipler kurtardı. Kan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekibin çekimlere ara verdiği ve gencin de denize girmek istediği öğrenildi.
- Yaşam
- 12.08.2019
- Gazete
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