Kalp damarları ters olan Leo bebek İstanbul'a getirildi. İzmir Konak'ta özel bir hastanede dün sezaryanla dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde dudağında morarmalar fark edildi. Kalbinde sorun olabileceği ihtimali üzerine Leo bebek muayene edildi. Kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. İddiaya göre, küçük çocuk, bayram nedeniyle tedavi altına alınmadı. Acilen ameliyata alınması gerektiği belirtilen Leo bebek için baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkilerden yardım istedi. Ailenin yardım çağırısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devriye girdi. Leo bebek, hava ambulans ile İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Leo bebeğin doktoru Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Alican Hatemi, bebeğin genel durumunun iyi olduğun belirtti.
Onur ve Cemran Dalgıç çifti, bebeklerinin sağlığına kavuşmasını bekliyor.
Onur ve Cemran Dalgıç çifti, bebeklerinin sağlığına kavuşmasını bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.