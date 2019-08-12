Mobbing yapan tazminat öder

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir? Tazminat hesabı nasıl yapılır? Çalışan hangi hallerde tazminat ödemesine hak kazanır?
Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde işyerindeki kıdemi ve aldığı maaşa göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı; işçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçi, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalı ve iş akdi istifa veya işveren tarafından haklı bir nedenin varlığı sebebi ile feshedilmemiş olmalıdır. İşçi, emeklilik, mobbing veya haklı bir nedenle fesih hakkını kullanarak istifa ediyorsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Yine, erkek işçi için askerlik, sağlık, iş koşullarında esaslı değişiklik, kadın işçi için evlilik gibi nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde, gerekli diğer şartların oluşmasıyla da işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Öyle ki, işçinin ölmesi halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir.
HASTALANAN ÇALIŞANA MAAŞ İMKANI VAR
Meslek hastalığına yakalandım. Haklarım nelerdir?
5510 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesine göre; meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. Meslek hastalığına yakalanan işçinin ise maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmakta, ayrıca işçiye iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır.
TAZMİNAT DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Sigortalının her hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirilemez, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilip tazminat davasına konu edilebilmesi için,
HASTALIĞA yakalananın 5510 sayılı Kanun, kapsamında işçi olarak sayılan kişilerden olması,
HASTALIĞIN işin yürütümü sırasında meydana gelmesi,
HASTALIĞA sebep olan işte belli bir süre devamlı bir şekilde çalışılması,
HASTALIĞIN, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ve Tüzüğü'nde yer alan hastalıklardan biri olması şarttır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde işyerindeki kıdemi ve aldığı maaşa göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı; işçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçi, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalı ve iş akdi istifa veya işveren tarafından haklı bir nedenin varlığı sebebi ile feshedilmemiş olmalıdır. İşçi, emeklilik, mobbing veya haklı bir nedenle fesih hakkını kullanarak istifa ediyorsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Yine, erkek işçi için askerlik, sağlık, iş koşullarında esaslı değişiklik, kadın işçi için evlilik gibi nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde, gerekli diğer şartların oluşmasıyla da işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Öyle ki, işçinin ölmesi halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir.
HASTALANAN ÇALIŞANA MAAŞ İMKANI VAR
Meslek hastalığına yakalandım. Haklarım nelerdir?
5510 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesine göre; meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. Meslek hastalığına yakalanan işçinin ise maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmakta, ayrıca işçiye iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır.
TAZMİNAT DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Sigortalının her hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirilemez, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilip tazminat davasına konu edilebilmesi için,
HASTALIĞA yakalananın 5510 sayılı Kanun, kapsamında işçi olarak sayılan kişilerden olması,
HASTALIĞIN işin yürütümü sırasında meydana gelmesi,
HASTALIĞA sebep olan işte belli bir süre devamlı bir şekilde çalışılması,
HASTALIĞIN, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ve Tüzüğü'nde yer alan hastalıklardan biri olması şarttır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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