Kurban bereketi

tercihini ağırlıklı olarakçekmeceli ve genişhacme sahip modellerdenyana kullandı. İnternet üzerinden satış yapanfirmaların verilerine göre;Temmuz ayında başlayan veartan derin dondurucu talebi,bayram öncesindeki haftadazirveye çıktı. Benzer eğiliminbuzdolabı poşeti ve kıymamakinelerinde de gerçekleştiğibelirtildi. Son iki haftada derindondurucu satışlarının en çokolduğu ilk üç il ise İstanbul Ankara ve İzmir oldu... Kurban Bayramı 'nın gözdeürünü derin dondurucularda,tercihler de yıldan yıladeğişiklik gösteriyor.Teknoloji perakendeciliğiyapan firmaların verilerinegöre; ülke genelindeçekmeceli ve geniş derindondurucular tercih edilirken,sandık tipi modellere olanilgi azalıyor. Tüketicilerinözellikle çekmeceli ürünleritercih etmesinde ise; kullanımkolaylığı ve ergonomikürün yapısı etkili oluyor.Bu kategoride en popülermodeller 5 çekmeceli derindondurucular olurken; sonzamanlarda 6-7 çekmecelive 'No Frost' modellere olantalepte de önemli bir artışkaydedildiği belirtiliyor.Tüketiciler kıyma makinesi alırken ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. İşlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç önemli bir etken iken, çok tercih edilen diğer bir özellik ise ürünlerin özel aparatları oluyor. Kıyma makineleriyle beraber verilen sosis, içli köfte veya domates salçası yapma aparatları tüketiciler tarafından oldukça talep görüyor. Cihazların kullanım kolaylığı da tüketiciler için önemli bir kriter oluşturuyor. Makinelerin parçalarının ayrılabilir olması da hijyen açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan, Kurban Bayramı'yla gelen talep artışından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin de derin donduruculara ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Derin dondurucular ile tüketiciler, mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliyor.Etleri bütün parça halinde değil, porsiyonlara bölerek dondurucuya atın. Böylelikle her yemekte ihtiyacınız kadarını çözdürür, israfın önüne geçersiniz.Derin dondurucuya atacağınız kurban etlerini, maksimum 5 saat bekleterek oda ısısına ulaşmasını sağlayın. Kesim sıcaklığı ile eti buzluğa koymayın.Dondurduğunuz etleri çözdürme işlemini buzdolabında yapın. Et çözüldükten sonra da beklemeden tüketin, asla tekrar buzluğa koymayın.Dondurucuda bekleteceğiniz eti streç film, alüminyum folyo veya yağlı kağıt ile sarın.