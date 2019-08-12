Kurban Bayramı dün başladı. Milyonlarca vatandaş, sabahın ilk ışıklarında önce camilere sonra kesimhanelere aktı. Bu bayramda her bayram olduğu gibi bilindik manzaralar ortaya çıktı. Yüzlerce büyük ve küçükbaş kurbanlık, sahiplerinin ellerinden kaçtı. Kaçan hayvanları yakalamak isteyen vatandaşlar, matadorlara taş çıkarttı. Acemi kasaplar da iş başındaydı. Binlerce vatandaş, kurbanlıkları kesmeye çalışırken, kolunu, bacağını, kulağını ya da parmağını yaraladı. Kanlar içinde kalan acemiler, soluğu hastanelerin acilinde aldı...







Rize'de de kesilmek için ahırdan çıkarıldığı sırada kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı.







Geçen bayram, Rize'den denize atlayıp, Trabzon'a kadar yüzen boğa Ferdinand, İzmir'deki barınakta gününü gün ediyor.







Yozgat'ta, sahibinin elinden kaçan koyun, Şehir Hastanesi'nin acil servisinde yakalandı.







Düzce'de de bir vatandaş bıçağı elinden düşürünce iki parmağını kesti.







Aydın'da kurban kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelere koştu.







Adıyaman'daki acemi kasap kulağını kesti.







Şanlıurfa'da, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, ortalığı birbirine kattı. Boğalar, uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.



