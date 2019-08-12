60 yaşındaki Fatma Çilingir 13 çocuğun koruyucu annesi oldu Aydın’da 60 yaşındaki Fatma Çilingir, 13 çocuğun koruyucu annesi oldu. Kadın, “Onları karnımda değil yüreğimde taşıyorum” açıklamasında bulundu.

24 yılda 13 çocuğa koruyucu annelik yapan kadın takdir topladı. Aydın'da 60 yaşındaki Fatma Çilingir ve kızı, 1999 yılında bir bebeğe koruyucu annelik yapmak için girişimde bulundu. İkili, bebeğe 13 yıl baktı. Çilingir, bu süreçte evine "misafir çocuk" da alarak bakımlarını üstlendi. Üçü erkek, dört evladı, eşi ve koruyuculuklarını üstlendiği çocuklarla mutlu bir yaşam süren kadının hayatı, 2009 yılında kızını kanserden yitirmesiyle üzüntülü bir sürece girdi. Eşini de 2016 yılında kaybeden Çilingir "kızımdan miras" dediği Sevgi Evleri'ni ziyaret etmeye devam etti. Evini açtığı 7 ve 10 yaşındaki çocuğa bu kez hem annelik hem babalık yapmaya başladı. Bu zamana kadar 13 çocuğa annelik yapan Çilingir'in onlara olan sevgisi çevresinde de takdir topluyor. Çilingir, bazıları öz ailesine dönen çocuklarla görüşmeyi sürdürüyor. Kadın şunları söyledi: "Onlar benim her şeyim. Onları belki karnımda taşımadım ama yüreğimde taşıyorum. Karnında taşımak önemli değil. Önemli olan o koca yüreği verebilmek. Çocuk 9 ay sonra doğuyor ama ya sonra... Önemli olan sonrasında onlara sevgiyi verebilmek."