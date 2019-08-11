Genç sunucu yeniden kansere yakalandı. Futbolseverler seferberlik başlattı. Sosyal medyada destek mesajları yağdı. Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer kan kanserine yakalandı. Nisan ayında ilik nakli ile hastalığı atlattı. Kemer, hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sevgili arkadaşlar, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum" Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, genç kadına destek mesajları attı.
İşte onlardan bazıları;
Yarınlar çok güzel olacak yine kazanacaksın!
Korkma, her şey çok güzel olacak. Dualarımız seninle güzel insan
Asla pes etme, vazgeçmek yok.
Seni ayakta tutacak, sana güç verecek şey, aynanın karşısında! Gülümse kendine yeter.
Güçlü kadın, güzel kadın dualarım seninle
Umut hep var, dualarımız seninle. En güzel kanarya, iyi olacaksın.
Hep beraber atlatacağız.
İşte onlardan bazıları;
Yarınlar çok güzel olacak yine kazanacaksın!
Korkma, her şey çok güzel olacak. Dualarımız seninle güzel insan
Asla pes etme, vazgeçmek yok.
Seni ayakta tutacak, sana güç verecek şey, aynanın karşısında! Gülümse kendine yeter.
Güçlü kadın, güzel kadın dualarım seninle
Umut hep var, dualarımız seninle. En güzel kanarya, iyi olacaksın.
Hep beraber atlatacağız.
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