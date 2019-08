sunucu yeniden kanser e yakalandı. Futbolseverler seferberlik başlattı. Sosyal medya da destek mesajları yağdı. Fenerbahçe TV 'nin genç ve güzel sunucusukan kanserine yakalandı.Kemer, hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"İşte onlardan bazıları;Yarınlar çok güzel olacak yine kazanacaksın!Korkma, her şey çok güzel olacak. Dualarımız seninle güzel insanAsla pes etme, vazgeçmek yok.Seni ayakta tutacak, sana güç verecek şey, aynanın karşısında! Gülümse kendine yeter.Güçlü kadın, güzel kadın dualarım seninleUmut hep var, dualarımız seninle. En güzel kanarya, iyi olacaksın.Hep beraber atlatacağız.