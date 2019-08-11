Faciaya kılpayı

Bodrum'un Çatal Ada açıklarında ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanan tekneden yükselen siyah dumanlar karadan da fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yanan tekneden denize atladıkları belirlenen 6 kişi, bitkin halde Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarıldı.
- Yaşam
- 11.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.