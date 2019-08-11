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Faciaya kılpayı

Faciaya kılpayı
Bodrum'un Çatal Ada açıklarında ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanan tekneden yükselen siyah dumanlar karadan da fark edildi. 112 Acil 'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye botu sevk edildi. Yanan tekneden denize atladıkları belirlenen 6 kişi, bitkin halde Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarıldı.

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