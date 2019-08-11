Bir 'Yıldız' doğdu!

İzmirli 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Yıldız Uluvardar, 2015'te bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. 6 ay kemoterapi gördü. Hastalıktan kurtuldu. Kilolarından şikayetçiydi. Doktorunun izniyle mide küçültme ameliyatı oldu, 9 ayda 40 kilo verdi.
Genç kadın, spor ve diyet sayesinde 50 bedenden 38 bedene indi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da hayata bağlılığın sembol isimlerinden biri haline geldi. Uluvardar, "Benim hayatım iki kez değişti" dedi.
Genç kadın, spor ve diyet sayesinde 50 bedenden 38 bedene indi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da hayata bağlılığın sembol isimlerinden biri haline geldi. Uluvardar, "Benim hayatım iki kez değişti" dedi.
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