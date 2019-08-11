Bir 'Yıldız' doğdu!

2 çocuk annesi 45 yaşındaki, 2015'te bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.. Kilolarından şikayetçiydi. Doktorunun izniyle mide küçültme ameliyatı oldu,Genç kadın, spor ve diyet sayesinde 50 bedendenindi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da hayata bağlılığın sembol isimlerinden biri haline geldi. Uluvardar,dedi.