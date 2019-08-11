Babalar günü!

farklı şehir, üç farklı baba. Biri kazada öldü, biri öldürüldü. Diğeri ise sebepsiz yere çocuğunu dövdü. İlk olay dün Şanlıurfa'da yaşandı. Yolun karşına geçmeye çalışan'a (56),.'nin kullandığı yolcu otobüsü çarptı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Çocukları ise öldüğüne inanmadı. Cenazeyi morgdan alıp acile kaldırdı. Herkes şaştı kaldı. İkinci olay ise Adana'da meydana geldi.(59) travesti arkadaşı olan.'nin (54) evine gitti.(29) ile annesitakibe başladı. İçeriye giren genç adam, babasının bıçaklayarak öldürdü. Anne ise izledi. Katil zanlısı gözaltına alındı. Kadın aranıyor. Bursa'da yaşanan olayda ise 16 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsükaza yaptı. Yara almadan kurtuldu. Öfkeli baba. kızına saldırdı. Aldığı darbeler bayılan çocuk hastaneye kaldırıldı.Motosikletle kaza yapan kızını döven baba 'pes' dedirtti.