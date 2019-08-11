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Babalar günü!

Şanlıurfa’da ölen adam, çocukları tarafından morgdan çıkarılıp acile götürüldü. Adana’da bir genç, travestinin evinde yakaladığı babasını öldürdü. Bursa’da ise öfkeli ebeveyn, bisikletten düşen kızını feci şekilde dövdü!

Babalar günü!
Üç farklı şehir, üç farklı baba. Biri kazada öldü, biri öldürüldü. Diğeri ise sebepsiz yere çocuğunu dövdü. İlk olay dün Şanlıurfa'da yaşandı. Yolun karşına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56), A.G.'nin kullandığı yolcu otobüsü çarptı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Çocukları ise öldüğüne inanmadı. Cenazeyi morgdan alıp acile kaldırdı. Herkes şaştı kaldı. İkinci olay ise Adana'da meydana geldi.



Ramazan T. (59) travesti arkadaşı olan Ercan Z.'nin (54) evine gitti. Oğlu Ali T. (29) ile annesi Saliha T., takibe başladı. İçeriye giren genç adam, babasının bıçaklayarak öldürdü. Anne ise izledi. Katil zanlısı gözaltına alındı. Kadın aranıyor. Bursa'da yaşanan olayda ise 16 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ekin D. kaza yaptı. Yara almadan kurtuldu. Öfkeli baba Metin D. kızına saldırdı. Aldığı darbeler bayılan çocuk hastaneye kaldırıldı.



Motosikletle kaza yapan kızını döven baba 'pes' dedirtti.

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