Adalar'da dün, fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları birbirine girdi. Ortalık bir anda karıştı. Taşlı sopalı kavga çıktı. Arbede sırasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu kafasına ağır darbe aldı.
Kendisini bir anda yerde buldu. Kanlar içinde kalan Çifçioğlu hastaneye kaldırıldı. Durumu ise ağır. Olay, polisin havaya ateş açması ile durdu. Yaşananların ardından Büyükada'ya çevik kuvvet ekibi gönderildi. Araba meydanına giriş çıkışlar yasaklandı ve fayton kullanımı durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kendisini bir anda yerde buldu. Kanlar içinde kalan Çifçioğlu hastaneye kaldırıldı. Durumu ise ağır. Olay, polisin havaya ateş açması ile durdu. Yaşananların ardından Büyükada'ya çevik kuvvet ekibi gönderildi. Araba meydanına giriş çıkışlar yasaklandı ve fayton kullanımı durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.