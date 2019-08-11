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’da faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga!

’da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanlar arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında kafasına darbe alan ’li Adalar ilçe Başkan Yardımcısı ağır yaralandı.

'Fight'on
Adalar'da dün, fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları birbirine girdi. Ortalık bir anda karıştı. Taşlı sopalı kavga çıktı. Arbede sırasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu kafasına ağır darbe aldı.



Kendisini bir anda yerde buldu. Kanlar içinde kalan Çifçioğlu hastaneye kaldırıldı. Durumu ise ağır. Olay, polisin havaya ateş açması ile durdu. Yaşananların ardından 'ya çevik kuvvet ekibi gönderildi. Araba meydanına giriş çıkışlar yasaklandı ve fayton kullanımı durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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