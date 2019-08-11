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Acil donör!

Acil donör!
Küçük kız, karaciğer bağışı bekliyor. Uygun donör aranıyor. İzmir'de Mehmet (36) ve Gülnisar Ayhan (37) çiftinin kızları Esmanur Ayhan (5), karaciğer kanserine yakalandı. Küçük kızın karaciğer nakli olması gerekiyor. Baba Ayhan, "Çok zor günler yaşıyoruz. Esmanur'un bir an önce nakil olması gerekiyor. Kızımı hayata döndürecek birileri umarım vardır" diye konuştu. Sözlerine ise şöyle devam etti: "İşimi bırakıp buraya yerleştim, eşim ise oğlumuza bakıyor. Perişan olduk ama karaciğer nakliyle kızımız kurtulabilir."

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