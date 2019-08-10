İcradan ölüme Bodrum’da icradan satılık ev alan Arzu Ertan, yeni oturacağı adrese gitti. Ancak evi boşaltmayan mal sahibi, çıkan tartışma sonrası genç kadını katletti.

Bodrum Turgutreis'te yaklaşık 4 ay önce F.B. adlı şahsın evi icra ile satıldı. Evi satın alan Arzu Ertan, F.B'nin evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan F.B. ile evi satın alan Ertan, dün öğle saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmada eline pompalı tüfek alan F.B, Arzu Ertan'ı vurarak ağır şekilde yaraladı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, korkunç cinayetin ardından Turgutreis Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.