Hangi durumlarda erişim engellenir? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sosyal medyada bazı yayınlara erişilmiyor. Merak ediyorum bir gün varken, diğer gün nasıl erişim engelleniyor?

5651 sayılı İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde hukuka uygun olmayan içeriklerin tespitinin yapılması halinde erişimin engellenmesi veya kaldırılması mümkündür. İnternet ortamında suç teşkil eden, yasak yayınların erişimleri engellenir. Yayın intihara özendiriyorsa, cinsel istismar bulunuyorsa ya da ima ediliyorsa, madde kullanımı varsa veya özendiriliyorsa, müstehcenlik ve kumara teşvik etme ya da vurgulama mevcutsa, Atatürk ile ilgili aleyhe yayın varsa bu içeriğin kaldırılması veya erişiminin engellenmesi mümkündür. Kişilik haklarının ihlali, suç işlenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlali, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ihlali, internette unutulma hakkının kullanılması, kamu yararı ve düzeni nedeniyle erişim engellenebilir. İçeriğe erişimin engellenmesi veya kaldırılması kararları, sulh ceza hakimliğine başvurularak yapılır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

