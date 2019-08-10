Eminönü balıkçılarından dayak yiyen mağdur TAKVİM'e konuştu

Tarihi Eminönü Balıkçısı, balık yemeye gelen aileye kabusu yaşattı. Mağdur, yaşananları TAKVİM'e anlattı. Olay 4 Ağustos'ta meydana geldi. 5 kişilik aile, balık ekmek istedi. Bir garson, masada oturan kadınlara çarptı. Eşleri ise çalışanı uyardı. Öfkelenen garson, küfür etmeye başladı. Ortalık bir anda karıştı. Restorandakiler ve çevredeki esnaf, aile bireylerini feci şekilde dövdü. Saldırganlar kaçtı. Kanlar içinde kalan adam ve yakınları polisi aradı. Mağdurlar tutanağın tutulmadığını öğrendi. Kameranın ise bozuk olduğu iddia edildi. Şüpheliler, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Yaşanan skandal ise büyük tepki çekti. Balık yemeye gidip dayak diyen'e konuştu: Mekanda saçma sapan sataşmalar vardı, tüm müşterilerine karşı böylelerdi. Birkaç kere yengelerim Esra ve Zeynep A'ya şiddetli çarpmalarda bulundular. Kardeşim Harun A. garsonu uyardı. Garson küfür etmeye başladı.