Elveda Didem! İstanbul’da kabin memuru Didem Şam, trafik kazasında hayatını kaybetti. Memleketi İzmir’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları gözyaşlarını tutamadı. İstanbul'da önceki gün meydana gelen kazada, havaist otobüsü kaza yaptı. Kabin memuru Didem Şam (31) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Şam'ın cenazesi İzmir'e götürüldü. Cenaze törenine, 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, gözü yaşlı koca, eşinin yaka kartını taktığı görüldü. Şam'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Daha torunum olacaktı" diye ağladı. Genç kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.