Arefe günü bugün Kurban Bayramı yurtiçi, aras, mng kargolar açık mı? Arefe günü eczane, PTT, noter açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? 2019 yılında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tüm yurtta bayram heyecanı başladı. İnternette ise Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, bayramda kargo şirketleri açık mı sorularına yanıt aranıyor. İşte Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde. Yukarıda belirttiğimiz tatil günlerinden arefe günün Cumartesi gününe denk geldiğini görüyoruz. Dolayısı ile bu gün zaten hafta sonuna denk geldiği için bankacılık işlemleri alınmayacaktır. Ayrıca bayram günleri de resmi tatiller içinde olduğundan 12 - 13 - 14 tarihlerinde de işlem yapamazsınız. Bankaların yanı sıra noter, PTT şubeleri ve nöbetçi eczaneler için de aynı durum geçerlidir. Resmi kurumlar Kurban Bayramı arifesi olan Cumartesi günü çalışmamaktadır.