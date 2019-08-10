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  • 10.08.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:16

Arefe günü bugün yurtiçi, aras, mng ? Arefe günü eczane, PTT, noter açık mı?

'nda ? Kurban Bayramı süresince kargo gönderecek veya kargo alacak olanlar kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor.İnternette ise Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, bayramda kargo şirketleri açık mı sorularına yanıt aranıyor. İşte Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Bu senenin (2019) Kurban Bayramı Pazar gününden başlıyor. Arefe günü ise gününe denk geliyor. Bununla birlikte Bayramın diğer 3 günü hafta içine denk geliyor. Arefe günüde ve bayramın 2. 3. ve 4. gününe denk gelen diğer günlerinde, ayrıca resmi tatil olması halinde Perşembe ve Cuma günlerinde lar açık olacak mı? Arefe günü eczane, PTT, noter açık mı?

Arefe günü bugün kargo, eczane, PTT, noter açık mı?

Arefe günü bugün Kurban Bayramı yurtiçi, aras, mng kargolar açık mı? Arefe günü eczane, PTT, noter açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? 2019 yılında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tüm yurtta bayram heyecanı başladı. İnternette ise Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, bayramda kargo şirketleri açık mı sorularına yanıt aranıyor. İşte Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde. Yukarıda belirttiğimiz tatil günlerinden arefe günün Cumartesi gününe denk geldiğini görüyoruz. Dolayısı ile bu gün zaten hafta sonuna denk geldiği için bankacılık işlemleri alınmayacaktır. Ayrıca bayram günleri de resmi tatiller içinde olduğundan 12 - 13 - 14 tarihlerinde de işlem yapamazsınız. Bankaların yanı sıra noter, PTT şubeleri ve nöbetçi eczaneler için de aynı durum geçerlidir. Resmi kurumlar Kurban Bayramı arifesi olan Cumartesi günü çalışmamaktadır.

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