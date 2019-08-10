3 kıtada 50 farklı bölge Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, önemli işlere imza attıklarını söyledi. Başkan Köylü, “3 kıta ve 50 bölgede kurban faaliyetleri gerçekleştiriyoruz” dedi

CANSUYU Genel Başkanı Mustafa Köylü, TAKVİM'e açıklamalarda bulundu:



Kurban Bayramı çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

14'üncü yılımızdayız Cansuyu Derneği olarak. Kurulduğumuz yıldan beri kurban organizasyonları yapıyoruz. Bu yıl da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz kurban çalışmalarını Ramazan'ın 2'inci haftası başlıyoruz. Yönetim kurulunda, o yıl sıkıntılı olan ülkeleri masaya yatırıyoruz. Savaş bölgeleri, afet bölgeleri, kıtlık kuraklık bölgelerini inceliyoruz. Hangi ülkelere öncelik vereceğimizi belirliyoruz keza dünyanın en fakir ülkeleri daima listemizdedir. O ülkelerdeki kurban fiyatlarını partnerlerimize soruyoruz, ona göre çalışma yapıyoruz. Tabi çok farklı fiyatlarla karşı karşıyayız dünya da ona göre 4 ayrı fiyat açıklıyoruz. Kurban kestirecek kardeşlerimiz hangi fiyattan kurbanını göndermek isterse ve ya dünyanın neresine göndermek isterse onların bağışlarını, vekaletleri ile de kurbanlarını alıyoruz. O bölgelerde kestiriyoruz, etini dağıtıyoruz. Kesim görüntülerin kaydediyoruz, sonra hayırseverlere ulaştırıyoruz.



Peki kaç ülkede yardım yapıyorsunuz?

Bu yıldan yıla değişiyor tabi sadece kurban çalışması yapmıyoruz biz Ramazan'da da çalışma yapıyoruz, ayrı zamanlarda da, çalışma yapıyoruz. Afet olduğu zaman oralara yardım gönderiyoruz. 3 kıta 50 bölge en az.



Kaç gönüllü çalışanınız var peki ?

Allah'a şükür, Cansuyu Derneği gönüllü insan açısından en zengin dernek diyebiliriz ama kurban kesim bölgelerine eğer bir bölgede keseceksek 4 kişi gönderiyoruz. Aynı ülkede ikinci bir bölge açacaksak oraya 8 kişi gönderiyoruz.



Afrika'da su kuyusu önemli. Cansuyu da bu işi layıkıyla yapan birkaç dernekten biri. Biraz detay verir misiniz?

3 bine yakın su kuyusu açtık. Afrika'da, Asya'da. Arakanlılar'ın yaşadığı kamplarda, Myanmar'da Kamboçya'da su kuyuları açıyoruz. Somali, Etiyopya, Çad, Nijer, Mali , Togo, Gana, Benin, Liberya, Senegal, Sierra leone, Gine, ve Burkina Faso'da su kuyusu açıyoruz. Afrika için 3 bin 500 dolar ücret alıyoruz.



Peki yurtiçindeki yardım çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz ?

Yurt içerisinde bir toplu kitlesel çalışmalar yapıyoruz bir de bireysel çalışmalar yapıyoruz. Şimdi kitlesel çalışmalarımız da, Ramazan'da gıda dağıtım programlarımız var, giysi dağıtıyoruz. İhtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz.



Eklemek istediğiniz bir detay bir şey var mı ?

Aşağı yukarı 21 alanda çalışma yapıyoruz. İnsanın sıkıntı çektiği acının olduğu her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun artık bir bağışçı kitlemiz oluştu. Tabi alan çok geniş dünyada 3 milyara yakın muhtaç insan var biz ancak kendi takatimiz olanında çözüme ortak olmaya çalışıyoruz.



CANSUYU MUZLUMLARIN YANINDA

Başkan Köylü, gece gündüz demeden çalışan biri. Bu çalışmalarda büyük övgüleri beraberinde getiriyor.