Tunceli Ovacık'ta önceki gün Erhan Çubuk (39), Mercan Dağı bölgesine hayvan otlatmaya çıktı. Çubuk, akşam saatlerinde ise çay yapmak için odun toplamaya başladı. Ancak fark etmeden içinde 2 yavru ayı bulunan mağaraya yaklaştı. Anne ayı, Çubuk'a saldırdı. Pençeleriyle adamı yaralayan ayı, uzaklaşan yavrularının peşinden gitti. Kısa süre sonra da geri gelip, saldırısına devam etti. Bir süre ayıyla boğuşan Çubuk, bel ve omuz bölgelerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Olay yerinden uzaklaşıp, cep telefonuyla yardım istedi. Arama kurtarma ekipleri, sabah 6'da Çubuk'un saklandığı yeri tespit etti. Askeri helikopterle Çubuk'a ulaşan sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahelenin ardından Erhan Çubuk'u Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölmediğine şükreden Çubuk, dehşet dolu anları şöyle anlattı: "Ayı inden çıkarak saldırdı. İki kez boğuştuk. Sürekli pençe attı. Karşılık veremedim. Ellerimle yüzümü kapatarak, yere oturdum. Sonra kuzuların yanına ulaşarak, aralarında gizlendim. Sağlık ekiplerinden yardım istedim. Gece beni bulamadılar. Gece kuzuların arasında kaldım. Sabah ateş yakarak arama ekiplerine yerimi bildirdim. Helikopterle beni hastaneye ulaştırdılar..."
Çılgına dönen ayı, mağarasına giren adamı pençeleriyle kanlar içinde bıraktı.
Ayı ile saatlerce boğuşan Erhan Çubuk, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Çılgına dönen ayı, mağarasına giren adamı pençeleriyle kanlar içinde bıraktı.
Ayı ile saatlerce boğuşan Erhan Çubuk, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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