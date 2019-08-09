İşadamına kanlı infaz!

Ankara'da ATO Meclis üyesi işadamı Zinnur Erol dün otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada Süleyman S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alıp bölgeye giden Erol'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan kaçan şüphelinin Karapürçek'te intihar ettiği belirlendi.