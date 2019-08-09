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Hızlı ve tehlikeli!

Hızlı ve tehlikeli!

KONYA'DA pazar günü meydana gelen da, Safa İnel (24), arkadaşı Özge Karakaya (20) ile birlikte motosikletiyle gezmeye çıktı. İkili kaza yaptı. Ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı.

Tutuklanan İnel, 70 kilometre hızla gittiğini ve zikzak çizmediğini söyledi. Görgü tanığı Samet D. ise şunları söyledi: "Motosikleti çok hızlı ve tehlikeli bir şekilde sürüyordu."

Tutukalanan motosiklet sürücüsü , hız yapmadığını iddia etti.

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