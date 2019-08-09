Eymen öldü sürücü dışarıda

Edirne Keşan'da geçtiğimiz perşembe korkunç bir olay gerçekleşti. Greyderin altında kalan Eymen Kayra Taş (6), feci şekilde can verdi. Olay ardından greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan sorguya çekildi. Ancak daha sonra adli kontrol şartı ile salıverildi. Gündoğan'ın adli kontrol şartıyla serbestlik kararına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ancak sulh ceza hakimliği bu itirazı reddetti.