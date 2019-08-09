Eminönü'nde balık ekmek dayak

İkisi kadın 5 kişilik aile Eminönü'ne gitti. Balık-ekmek yemek istedi. Fakat ağır hakaretlerin ardından garsonlardan dayak yedi.
Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Arif İlke'den ise itiraf gibi bir savunma geldi: Hepsi doğru, bizi de dövüyorlar!
TARİHİ DAYAK BALIKÇISI!
İstanbul'daki 'Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda skandal patlak verdi. Olay, 4 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre, 2'si kadın 5 kişilik aile, balıkçıya gitti.
'İŞİNE SON VERİLDİ'
Garson, masadaki kadınlardan birine çarparak sürekli rahatsız etti. Kadının yakınları, "Dikkat etsene" diyerek garsonu ikaz etti. Sinirlenen garson ise ağza alınmayacak küfürler sarf etti. Aile tepki gösterdi. Garson ve diğer çalışanlardan oluşan 20 kişi, kadının yakınlarını darp etti. Saldırganlardan biri, kesici aletle mağdurlardan birinin kafasına darbe indirdi. Saldırganlar daha sonra olay yerini terk etti. Kanlar içinde kalan yaralı ve ailesi, durumu polise bildirdi. Darp raporu alan mağdurlar, saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık talimatı üzerine 9 kişi yeniden gözaltına alındı. Güvenlik kameralarının arızalı olduğu iddia edildi. Skandal tepki çekti. Vatandaşlar suçluların tutuklanmasını istedi. Olayı doğrulayan Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Arif İlke ise, "Garsonun işine son verildi. Bizler de şiddete maruz kalıyoruz" dedi.
Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda müşterilerin saldırıya uğraması, Twitter'ı salladı. Olayla ilgili 10 binin üzerinde tweet atıldı. Sosyal medya kullanıcıları, saldırganların yakalanması için yetkililere çağrı yaptı. İşte yorumlardan bazıları:
Eminönü'nde yaşananlara sessiz mi kalacağız?
Suçlular cezalandırılmalı.
Adalet istiyoruz.
O balıkçıya gitmeyin!
Boykot edelim...
Polis neden yakalamıyor?
Şehir eşkıyaları...
Şehrin göbeğinde faaliyet gösteren bu eşkıyalar hakkında gereğinin yapılmasını bekliyoruz.
Vahşete göz yummayız.
Adamlarda para çok, kimse dokunmuyor.
Garson kendisini uyaran kişinin kafasını yarmış. Polis tutanak bile tutmamış!
Biz susarsak eğer, bir gün hepimiz aynı muamele ile karşılaşabiliriz!
Ruhsatları iptal edilsin.
Adalet yerini bulmalı.
Balık değil dayak yemek için mi gideceğiz buraya!
İşletmenin sahibi Arif İlke, olayı doğruladı.
Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Arif İlke'den ise itiraf gibi bir savunma geldi: Hepsi doğru, bizi de dövüyorlar!
TARİHİ DAYAK BALIKÇISI!
İstanbul'daki 'Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda skandal patlak verdi. Olay, 4 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre, 2'si kadın 5 kişilik aile, balıkçıya gitti.
'İŞİNE SON VERİLDİ'
Garson, masadaki kadınlardan birine çarparak sürekli rahatsız etti. Kadının yakınları, "Dikkat etsene" diyerek garsonu ikaz etti. Sinirlenen garson ise ağza alınmayacak küfürler sarf etti. Aile tepki gösterdi. Garson ve diğer çalışanlardan oluşan 20 kişi, kadının yakınlarını darp etti. Saldırganlardan biri, kesici aletle mağdurlardan birinin kafasına darbe indirdi. Saldırganlar daha sonra olay yerini terk etti. Kanlar içinde kalan yaralı ve ailesi, durumu polise bildirdi. Darp raporu alan mağdurlar, saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık talimatı üzerine 9 kişi yeniden gözaltına alındı. Güvenlik kameralarının arızalı olduğu iddia edildi. Skandal tepki çekti. Vatandaşlar suçluların tutuklanmasını istedi. Olayı doğrulayan Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Arif İlke ise, "Garsonun işine son verildi. Bizler de şiddete maruz kalıyoruz" dedi.
Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda müşterilerin saldırıya uğraması, Twitter'ı salladı. Olayla ilgili 10 binin üzerinde tweet atıldı. Sosyal medya kullanıcıları, saldırganların yakalanması için yetkililere çağrı yaptı. İşte yorumlardan bazıları:
Eminönü'nde yaşananlara sessiz mi kalacağız?
Suçlular cezalandırılmalı.
Adalet istiyoruz.
O balıkçıya gitmeyin!
Boykot edelim...
Polis neden yakalamıyor?
Şehir eşkıyaları...
Şehrin göbeğinde faaliyet gösteren bu eşkıyalar hakkında gereğinin yapılmasını bekliyoruz.
Vahşete göz yummayız.
Adamlarda para çok, kimse dokunmuyor.
Garson kendisini uyaran kişinin kafasını yarmış. Polis tutanak bile tutmamış!
Biz susarsak eğer, bir gün hepimiz aynı muamele ile karşılaşabiliriz!
Ruhsatları iptal edilsin.
Adalet yerini bulmalı.
Balık değil dayak yemek için mi gideceğiz buraya!
İşletmenin sahibi Arif İlke, olayı doğruladı.
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