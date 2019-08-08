İnsanlığa 'gelin'

Hollandalı Lisanne Hillen (29), İngiltere'de yüksek lisans yaparken Aydınlı Alp Ayaydın ile tanıştı. İkili, 3 yıl önce evlenip Aydın'da yaşamaya başladı. Kente alışan ve Türkçe öğrenen Hillen, sokak hayvanlarının bakımları ve tedavilerini yaptırdı. Köpekleri sahiplendirdiğini de söyleyen Hillen, "Burada kendimi evimde hissediyorum. Sokak köpekleri benim çocuklarım gibi" dedi.
- Yaşam
- 08.08.2019
- Gazete
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