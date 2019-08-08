Eski koca dehşeti

Kayseri'de, dün esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan (44) tedaviye alındı. Teslim olan H.U. ise gözaltında...