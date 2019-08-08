Kayseri'de, dün esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan (44) tedaviye alındı. Teslim olan H.U. ise gözaltında...
- Yaşam
- 08.08.2019
- Gazete
Eski koca dehşeti
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