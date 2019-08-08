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Eski eşini sırtından bıçakladı

’da Nil G. Eskini eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan adamı esnaf kurtardı

Kanlı'Nil' gar
Osmangazi'de dün kanlı bir olay meydana geldi. 55 yaşındaki Nil G. bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu (61) ile konuşmak için, iş yerine gitti. Ancak ikili, para anlaşmazlığı yüzünden kavga etti.



Nil G, Eyüpoğlu'nu sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. Ağır yaralanan adam tedavi altına, Nil G. ise gözaltına alındı.

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