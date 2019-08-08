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Dr.

’ın ölümüne propofol ilacının neden olduğu iddia edildi. Anne , katilin . olduğunu söyledi. “Kızımı önce bağımlı yaptı. Sonra da öldürdü” dedi.

Dr. cinayet
Ankara'da yaşayan anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz günü şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Sevgilisinin evinde ölü bulunan genç kızın yattığı odada bilinç düzeyini azaltan ve hafıza yetersizliğine neden olan propofol ilacının ampülü ve boş enjektör ele geçirildi. Savcılık, ilacın vücuda ne kadar enjente edildiğinin tespiti için Kurumu'na yazı gönderdi. Soruşturma sürerken şüpheler, Karaman'ın bir süredir beraber yaşadığı sevgilisi Uzman Dr. Özgür Tarhan'a çevrildi. Çelişkili ifadeler veren Dr. , tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Acılı anne ise Ayşe'nin e kurban gittiğini söyledi. Dr. Tarhan'ın kızını elde etmek için ilaca bağımlı hale getirdiğini söyleyen anne Karaman, "Kızım onunla tanıştıktan sonra değişti. Eve bir gün damar yolu açık şekilde geldi. 'Özgür hocam damar yolu açıp ilaç verdi' dedi. Kızımı elde etmek için ilaç verdi. Kendine bağımlı hale getirdi. Her ihtiyaç duyduğunda yanına gidiyordu demek ki. İlacı verdi öldürdü çocuğumu" diyerek feryat etti.



Feride Karaman, kızının sevgilisini suçladı.



​KATİLİ CEZAEVİNDE
Ayşe, sevgilisi Uzm. Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Şüpheli ifadeler veren katil, tutuklandı.

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