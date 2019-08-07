Şiddete karşı destek talep edin

Şiddete uğruyorum ama boşanmak da istemiyorum. Durumla nasıl başa çıkabilirim?
Şiddet, fiziksel ya da psikolojik anlamda olabilir. Burada şiddetin tanımı ifade edilirken, kişiye verdiği acı, zarar ve yaralanmalar dikkate alınır. Kişiye yönelik tehdit oluşturan bir davranış da onur zedeleyici ve gurur kırıcı her eylem de şiddet kapsamında değerlendirilir. Özellikle aile içi şiddetle mücadele toplumsal bir öneme sahiptir ve devlet ile çeşitli kuruluşlar bu konuda mümkün olduğunca tedbirler almakta ve mağdurların bilinçlenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Genellikle şiddet mağdurları, boşanmayı istemekte ve fakat yaşadıkları psikolojik ve fiziksel şiddet ve baskı nedeniyle boşanma sürecinin başlatamamaktadır. Bu halde, devletin çeşitli organları, Aile Bakanlığı, aile mahkemeleri, savcılıklar, barolar ve kolluk kuvvetleri şiddet mağdurunu koruyan ve boşanma sürecinde mağdura destek olan uygulamalar yapmaktadır. Burada sizin boşanmak istememenizin altında yatan etmenleri iyi anlamak gerek. Çünkü yapılan baskıya ve şiddete karşı dayanmak zordur. Bu hem psikolojik anlamda yıkıcı hem de fiziksel olarak yıpratıcıdır. Yaşadığınız baskı ve endişe nedeniyle boşanmak istemiyorsanız, bu konuda endişelerinizi giderebilecek tedbirleri devlet ve kurumlar desteğiyle alabilirsiniz. ALO 183 hattı, savcılıklar, baro veya aile mahkemelerine müracaat edip koruma talep edebilirsiniz. Durumla baş etmek için hukuksal çareler ile beraber psikolojik destek alabilirsiniz. Evliliğinizi kurtarmak amacıyla aile terapistine gidebilir, eşinizin şiddet eğiliminin sebeplerini teşhis ve tedavi edilmesini sağlamaya çalışabilirsiniz. Ama en önemlisi tüm bu süreçlerde güvenliğinizi önemsemeniz ve tedbirli olmanızdır. Şiddet insan onuruna yapılmış büyük bir saldırıdır ve bunu normalleştirmeyin, destek almaktan çekinmeyin. Özellikle çocuklarınız varsa onların güvenliği ve psikolojileri için de güçlü olmalı destek ve koruma talep etmelisiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Şiddet, fiziksel ya da psikolojik anlamda olabilir. Burada şiddetin tanımı ifade edilirken, kişiye verdiği acı, zarar ve yaralanmalar dikkate alınır. Kişiye yönelik tehdit oluşturan bir davranış da onur zedeleyici ve gurur kırıcı her eylem de şiddet kapsamında değerlendirilir. Özellikle aile içi şiddetle mücadele toplumsal bir öneme sahiptir ve devlet ile çeşitli kuruluşlar bu konuda mümkün olduğunca tedbirler almakta ve mağdurların bilinçlenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Genellikle şiddet mağdurları, boşanmayı istemekte ve fakat yaşadıkları psikolojik ve fiziksel şiddet ve baskı nedeniyle boşanma sürecinin başlatamamaktadır. Bu halde, devletin çeşitli organları, Aile Bakanlığı, aile mahkemeleri, savcılıklar, barolar ve kolluk kuvvetleri şiddet mağdurunu koruyan ve boşanma sürecinde mağdura destek olan uygulamalar yapmaktadır. Burada sizin boşanmak istememenizin altında yatan etmenleri iyi anlamak gerek. Çünkü yapılan baskıya ve şiddete karşı dayanmak zordur. Bu hem psikolojik anlamda yıkıcı hem de fiziksel olarak yıpratıcıdır. Yaşadığınız baskı ve endişe nedeniyle boşanmak istemiyorsanız, bu konuda endişelerinizi giderebilecek tedbirleri devlet ve kurumlar desteğiyle alabilirsiniz. ALO 183 hattı, savcılıklar, baro veya aile mahkemelerine müracaat edip koruma talep edebilirsiniz. Durumla baş etmek için hukuksal çareler ile beraber psikolojik destek alabilirsiniz. Evliliğinizi kurtarmak amacıyla aile terapistine gidebilir, eşinizin şiddet eğiliminin sebeplerini teşhis ve tedavi edilmesini sağlamaya çalışabilirsiniz. Ama en önemlisi tüm bu süreçlerde güvenliğinizi önemsemeniz ve tedbirli olmanızdır. Şiddet insan onuruna yapılmış büyük bir saldırıdır ve bunu normalleştirmeyin, destek almaktan çekinmeyin. Özellikle çocuklarınız varsa onların güvenliği ve psikolojileri için de güçlü olmalı destek ve koruma talep etmelisiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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