Neredesin Melike!

Bayburt'ta merkeze bağlı Akşar köyünde oturan Melike Erdoğan (21), 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı.
- Yaşam
- 07.08.2019
- Gazete
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