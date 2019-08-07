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Neredesin Melike!

Neredesin Melike!
Bayburt'ta merkeze bağlı Akşar köyünde oturan Melike Erdoğan (21), 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Köye gelen jandarma, , UMKE ve komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı.

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