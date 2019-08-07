Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kuruldu. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "kurbanlık fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayrama günler kala Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. İşte kurbanlık fiyatları...

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak.